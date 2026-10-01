Москва1 окт Вести.Киевский режим бросает на краснолиманское направление очень большие силы и резервы, чтобы создать видимость успеха хоть на каком-то участке фронта. Об этом рассказал ИС "Вести" военкор Владимир Разин.

По его словам, на этом направлении киевский режим ведет в том числе и информационную кампанию.

Противник на этом направлении, мы прекрасно видим, и информационную кампанию в первую очередь затеял, и бросает туда очень большие силы и резервы, которые он не может распространить на всю линию фронта. Мы знаем, что линия фронта больше 1000 км, они выделяют только лишь одно краснолиманское направление, и спустя несколько месяцев за счет того, что колоссальные силы, в том числе и своих спецподразделений были выделены на это направление, они показывают какой-то маломальский успех. Маломальский потому что это действительно какие-то несколько километров, о которых они заявляют подчеркнул военкор

Данное направление очень важно для обеих сторон, отметил он.

Это выход к трассе, соединяющей Изюм и Славянск, то есть это одна из важнейших логистических артерий, по которой пока Славянск, собственно, и снабжается. Для нас, соответственно, это направление также очень важно, поэтому здесь с нашей стороны штурмовые действия не прекращаются, и наши парни каждый день выгрызают буквально метр за метром, и укрепления очень серьезные. Серьезные и силы, которыми противник пытается нас остановить, действительно очень серьезные рассказал Разин

В целом в районе Краматорска и Славянска российские военные наступают практически на всех направлениях, подчеркнул военкор.

Мы видим западный фланг, мы видим южный фланг и мы видим юго-восточный, и вот северный фланг - красно-лиманское направление. Практически на всех направлениях мы продолжаем идти вперед отметил Разин

Ранее российские военные эксперты развенчали заявления ВСУ об операции "Вивальди" под Красным Лиманом.