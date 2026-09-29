В РФ развенчали заявления ВСУ об операции "Вивальди" под Красным Лиманом

В России развенчали заявления украинцев об операции "Вивальди" В РФ развенчали заявления ВСУ об операции "Вивальди" под Красным Лиманом

Москва29 сен Вести.Заявления руководства украинской бригады "Азов" (признана террористической в РФ) об успехах на лиманском направлении несостоятельны. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" высказали российские военные эксперты.

Так, эксперт Михаил Онуфриенко считает, что украинцы такими вбросами пытаются выдать локальные успехи за глобальную победу.

Здесь обращает на себя внимание грамотная постановка информационной составляющей. Все, что рассказывается с начала сентября о так называемой операции "Вивальди", уже произошло. Оно произошло и закончилось где-то в районе 3-4 сентября заявил он

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян убежден, что у ВСУ нет никаких побед на лиманском направлении.

Никакой особой перемоги там точно нет. Втягивание туда большого количества мотивированных неонацистов в какой-то степени выгодно для наших ВС, чтобы там противника легко утилизировать. Ни лесов, ни особых высотных строений там нет. И здесь может быть какой-то оперативный замысел: не их "Вивальди", а наш какой-нибудь "Чайковский" работает! Ведь если туда подтянуто большое количество дроноводов, большое количество гаубичной артиллерии РСЗО, то это значит, что в принципе очень легко поражать противника на местности заявил он

По мнению военного эксперта Максима Казанина, громкие заявления о победах представители ВСУ делают для личного продвижения.