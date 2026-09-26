Марочко заявил, что ВСУ задействовали "Азов" в районе Красного Лимана Марочко: ВСУ перебросили боевиков "Азова" в район Красного Лимана

Москва26 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины пытается стабилизировать ситуацию в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, перебрасывая туда боевиков из числа группировки "Азов" (признана в России террористической и запрещена). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что ВСУ, предвещая потерю населенного пункта, также задействуют другие резервные подразделения для удержания собственных позиций.

Для стабилизации ситуации в район Красного Лимана украинское командование бросило 3-й армейский корпус, запрещенный в Российской Федерации "Азов" сказал эксперт

Ранее заместитель командира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Денис Солодовников рассказал, что "азовцы" осуществляют безуспешные попытки проникнуть в тыл российских войск в районе Золотого Колодезя.