Военный сообщил о попытках боевиков "Азова" проникнуть в тыл российских войск

Боевики "Азова" пытались проникнуть в тыл ВС РФ в Золотом Колодезе Военный сообщил о попытках боевиков "Азова" проникнуть в тыл российских войск

Москва21 сен Вести.Диверсанты из числа группировки "Азов" (признана в России террористической и запрещена) безуспешно пытаются проникнуть в тыл российских войск в районе Золотого Колодезя. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель командира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Денис Солодовников.

Попытки прорыва пресекали операторы БПЛА, отметил он.

Это "азовцы". Работают, как ДРГ. Пытались к нам заходить в тыл. Но, благодаря нашим бэпэлэашникам, вовремя их обнаруживали сказал военный

Ранее, 18 сентября, в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении российскими военными населенного пункта Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике.