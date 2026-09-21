Москва21 сенВести.Диверсанты из числа группировки "Азов" (признана в России террористической и запрещена) безуспешно пытаются проникнуть в тыл российских войск в районе Золотого Колодезя. Об этом агентству ТАСС заявил заместитель командира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Денис Солодовников.
Попытки прорыва пресекали операторы БПЛА, отметил он.
Это "азовцы". Работают, как ДРГ. Пытались к нам заходить в тыл. Но, благодаря нашим бэпэлэашникам, вовремя их обнаруживалисказал военный
Ранее, 18 сентября, в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении российскими военными населенного пункта Золотой Колодезь в Донецкой Народной Республике.