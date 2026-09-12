Отряд РДК не смог выбраться из волчанского котла в Харьковской области

ВС РФ остановили прорыв отряда РДК из волчанского котла Отряд РДК не смог выбраться из волчанского котла в Харьковской области

Москва12 сен Вести.Боевики "Русского добровольческого корпуса"(РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) не смогли прорвать окружение Вооруженных сил Российской Федерации под городом Волчанск. Об этом пишут РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах пояснил, что украинское командование поставило перед боевиками РДК задачу вырваться из волчанского котла.

Боевики-коллаборационисты из "Русского добровольческого корпуса" потерпели неудачу при попытке прорвать окружение украинской группировки в Харьковской области говорится в сообщении

Уточняется, что члены РДК действовали совместно с боевиками бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в волчанском котле лишились своего командования. Оставшиеся силы действуют как разрозненные банды, а не боеспособные соединения.