Москва12 сенВести.Боевики "Русского добровольческого корпуса"(РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) не смогли прорвать окружение Вооруженных сил Российской Федерации под городом Волчанск. Об этом пишут РИА Новости.
Источник в российских силовых структурах пояснил, что украинское командование поставило перед боевиками РДК задачу вырваться из волчанского котла.
Боевики-коллаборационисты из "Русского добровольческого корпуса" потерпели неудачу при попытке прорвать окружение украинской группировки в Харьковской областиговорится в сообщении
Уточняется, что члены РДК действовали совместно с боевиками бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ в волчанском котле лишились своего командования. Оставшиеся силы действуют как разрозненные банды, а не боеспособные соединения.