ВС РФ пресекли две попытки ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

Москва12 сен Вести.Армия РФ пресекла две попытки штурмовиков ВСУ вырваться из волчанского котла в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что украинским боевикам не дали прорвать окружение в районах Слизнева и Гогина.

Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. говорится в сообщении

При этом ВС РФ уничтожили на этом участке около 125 боевиков ВСУ, еще трое сдались в плен. Также украинская армия лишилась четырех бронированных машин, трех квадроциклов и 12 наземных роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что котел, в который попали военные ВСУ под Волчанском, стал самым большим за время спецоперации. Его площадь составляет более 400 квадратных километров.