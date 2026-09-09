ВСУ предприняли две попытки прорыва окружения в Харьковской области Минобороны: ВСУ дважды пытались прорвать окружение в Харьковской области

Москва9 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорвать кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Штурмовые группы противника пытались выйти из окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка.

В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника уточнили в ведомстве

Подразделения ВСУ внутри окружения были поражены в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце уничтожались живая сила и техника противника в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

За сутки ВСУ потеряли на этом участке до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса.

Также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Озерное. Сделать это удалось благодаря активным действиям ВС РФ.