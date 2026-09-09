Москва9 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорвать кольцо окружения в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Штурмовые группы противника пытались выйти из окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка.
В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противникауточнили в ведомстве
Подразделения ВСУ внутри окружения были поражены в районах Малой Волчьей, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце уничтожались живая сила и техника противника в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса.
Также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Озерное. Сделать это удалось благодаря активным действиям ВС РФ.