Москва9 сенВести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное, находящийся в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ежедневной сводке ведомства отмечается, что контроль над ним удалось установить в результате активных действий Вооруженных сил России.
В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской областисказано в сообщении
Кроме того, стало известно, что ВСУ несколько раз попытались прорвать окружение.
Ранее бойцы "Северной" группировки войск ВС РФ продолжили расширение внешнего окружения боевиков ВСУ. В Харьковской области им удалось освободить села Долгенькое и Березники.