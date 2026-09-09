ВС РФ взяли под контроль Озерное в Харьковской области Минобороны: ВС РФ освободили Озерное в Харьковской области

Москва9 сен Вести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное, находящийся в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства отмечается, что контроль над ним удалось установить в результате активных действий Вооруженных сил России.

В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области сказано в сообщении

Кроме того, стало известно, что ВСУ несколько раз попытались прорвать окружение.

Ранее бойцы "Северной" группировки войск ВС РФ продолжили расширение внешнего окружения боевиков ВСУ. В Харьковской области им удалось освободить села Долгенькое и Березники.