ВС РФ установили контроль над селами Долгенькое и Березники

ВС РФ взяли под контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области ВС РФ установили контроль над селами Долгенькое и Березники

Москва8 сен Вести.Российские военные взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом в своей ежедневной сводке сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки ВС РФ "Север" продолжают расширять внешнее кольцо окружения боевиков ВСУ в Харьковской области.

Установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое Харьковской области. Продолжает сужаться внутреннее кольцо, под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области сообщили в МО РФ

Помимо этого, российские военные внутри "котла" поразили вражеские подразделения у Малой Волчьей, Варваровки, Бузова и Нефедовки.

Суточные потери украинской армии составили порядка 30 боевиков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что порядка 1,7 тысячи военных ВСУ окружены в Харьковской области.