12:01 07 сентября 2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыВ Харьковской области 1,7 тыс. украинских военных находятся в окруженииВ Харьковской области 1,7 тыс. украинских военных находятся в окруженииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква7 сенВести.Об этом сообщили в Минобороны РФ.Читайте такжеОколо двух тысяч боевиков ВСУ попали в "Волчанский котел"14:12 3 сенВСУ затыкают бреши наемниками на харьковском направлении12:41 22 авгДесятки бойцов украинского погранотряда пропали под Харьковом09:15 17 авгМарочко заявил, что в ВСУ возник кадровый голод на харьковском направлении01:20 7 авгВ Харьковской области объявили эвакуацию семей еще из девяти населенных пунктов21:16 30 июлВСУ перебрасывают подкрепление в Харьковскую область06:52 29 июлУкраинские пограничники попали в окружение возле Белого Колодезя08:46 4 июлКиевский режим объявил принудительную эвакуацию в Харьковской области18:56 2 июнСиловые структурыНовости Минобороны07.09.2026