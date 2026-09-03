РИА Новости: в "котел" под Волчанском попали около 2 тысяч военных ВСУ

Около двух тысяч боевиков ВСУ попали в "Волчанский котел" РИА Новости: в "котел" под Волчанском попали около 2 тысяч военных ВСУ

Москва3 сен Вести.Группировка военных украинских вооруженных сил численностью около двух тысяч человек оказалась в окружении под Волчанском в Харьковской области после того, как украинские войска утратили контроль над позициями в нескольких населенных пунктах. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

ВСУ попали в "Волчанский котел", потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка двух тысяч штыков ВСУ. Среди них украинские мотострелки из 159-й и 22-й бригад, подразделения украинских пограничников из 1-го и 15-го погранотрядов сказал собеседник агентства

Он добавил, что противник находится в "крайне сложной" ситуации и может попытаться осуществить прорыв из окружения.

Во вторник президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области.

В четверг Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка Харьковской области.

Как ранее заявлял Путин, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.