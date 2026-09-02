Москва2 сен Вести.Крупная группировка сил ВСУ оказалась блокирована возле Оскольского водохранилища. При этом осуществить отход с позиций боевикам не удастся, заявил в комментарии ИС "Вести" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Это был так называемый плацдарм, выступ, который они пытались поддержать в боеспособном состоянии, но у них закончились возможности. Я подозреваю, что в рядах этих 5 тысяч находятся достаточно ценные боевики для украинской хунты, их эвакуировать невозможно, хотя попытаются. Будут выдумки с безэкипажными катерами, может, вертолеты пригонят. Но в любом случае для нас это минус 5 тысяч боевиков заявил он

Военный эксперт Владимир Ераносян отмечает, что организовать пути эвакуации украинским боевикам будет затруднительно из-за специфики местности.

Оскол - вытянутая река, и именно в этом районе она более широкая. Здесь практически невозможно организовать переправу, эвакуацию и снабжение боекомплектами добавил он

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ заблокировали на восточном берегу реки Оскол 13 батальонов общей численностью порядка 5 тысяч человек.