Москва31 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку эвакуации членов своего офицерского состава из "Волчанского котла", однако российские военные ее пресекли. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Украинское командование пытается вывести из "Волчанского котла" офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригадыговорится в публикации
Также, согласно сообщению источника, за прошедшие сутки на северном направлении специальной военной операции (СВО) - в Сумской и Харьковской областях - потери украинских боевиков составили 245 человек.
Ранее боец российской группировки войск "Юг" с позывным Киргиз рассказал ИС "Вести", что боевики ВСУ рады оказаться в российском плену.