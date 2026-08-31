ВСУ пытаются эвакуировать офицерский состав из "Волчанского котла" ВС РФ пресекли попытку вывоза офицерского состава ВСУ из "Волчанского котла"

Москва31 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку эвакуации членов своего офицерского состава из "Волчанского котла", однако российские военные ее пресекли. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Украинское командование пытается вывести из "Волчанского котла" офицерский состав. При попытке вывода КП батальона 159 омбр уничтожено три ББМ с командным составом бригады говорится в публикации

Также, согласно сообщению источника, за прошедшие сутки на северном направлении специальной военной операции (СВО) - в Сумской и Харьковской областях - потери украинских боевиков составили 245 человек.

Ранее боец российской группировки войск "Юг" с позывным Киргиз рассказал ИС "Вести", что боевики ВСУ рады оказаться в российском плену.