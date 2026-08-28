Москва28 авгВести.Пограничники из 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) массово исчезают в районе "Волчанского котла".
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские служащие исчезают в окрестностях Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области.
Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого "Волчанского котла"сообщили в ведомстве
Источник уточняет, что пропавшие бойцы ВСУ не выходят на связь с середины июля.
Накануне вооруженные силы России (ВС РФ) поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють".