Украинские пограничники стали массово пропадать в "Волчанском котле" Пограничники 4-го погранотряда Украины пропадают в "Волчанском котле"

Москва28 авг Вести.Пограничники из 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) массово исчезают в районе "Волчанского котла".

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские служащие исчезают в окрестностях Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области.

Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого "Волчанского котла" сообщили в ведомстве

Источник уточняет, что пропавшие бойцы ВСУ не выходят на связь с середины июля.

Накануне вооруженные силы России (ВС РФ) поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють".