Москва27 авгВести.Вооруженные силы России поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска в течение дня продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить групповые удары по, среди прочего, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии.
В Киевской области поражены промышленное предприятие в Великой Александровке (ООО "Укрдефенс Кампани") по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють" и наземных дистанционно управляемых модулей "Хижак"говорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение транспортно-логистическому центру в городе Бровары, который используется для хранения и распределения комплектующих для дронов различного назначения, в том числе самолетного типа.
Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались, что армия России ударила по украинской инфраструктуре и военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины.