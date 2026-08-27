ВС РФ поразили предприятие по производству комплексов "Лють" в Киевской области

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Киевской области ВС РФ поразили предприятие по производству комплексов "Лють" в Киевской области

Москва27 авг Вести.Вооруженные силы России поразили в Киевской области промышленное предприятие по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска в течение дня продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить групповые удары по, среди прочего, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах украинской армии.

В Киевской области поражены промышленное предприятие в Великой Александровке (ООО "Укрдефенс Кампани") по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють" и наземных дистанционно управляемых модулей "Хижак" говорится в заявлении

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение транспортно-логистическому центру в городе Бровары, который используется для хранения и распределения комплектующих для дронов различного назначения, в том числе самолетного типа.

Ранее в российском оборонном ведомстве отчитались, что армия России ударила по украинской инфраструктуре и военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины.