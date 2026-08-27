ВС РФ ударили по топливной, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

ВС РФ ударили по топливным и энергетическим объектам, которые используют ВСУ ВС РФ ударили по топливной, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

Москва27 авг Вести.Российская армия нанесла удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились с применением боевых беспилотников, артиллерии, а также ракетных войск и оперативно-тактической авиации.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Также были поражены склады боеприпасов и места сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, ударам подверглись места дислокации боевиков киевского режима и иностранных наемников в 145 районах Украины.

Ранее Минобороны РФ раскрыло, по каким объектам в Киеве и Киевской области были нанесены удары минувшей ночью.