Москва27 авгВести.Российская армия нанесла удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, которые используются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары наносились с применением боевых беспилотников, артиллерии, а также ракетных войск и оперативно-тактической авиации.
Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУговорится в сообщении МО РФ
Также были поражены склады боеприпасов и места сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, ударам подверглись места дислокации боевиков киевского режима и иностранных наемников в 145 районах Украины.
Ранее Минобороны РФ раскрыло, по каким объектам в Киеве и Киевской области были нанесены удары минувшей ночью.