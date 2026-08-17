Москва17 авгВести.Российские военные нанесли удары по объектам логистической, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.
В результате поражение получили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Кроме того, российские военные заявили об ударах по цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, БПЛА и безэкипажных катеров.
Также, по данным Минобороны, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.