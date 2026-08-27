В МО РФ пояснили, по каким объектам недавно наносились удары на Украине

Минобороны РФ раскрыло цели ночных ударов на Украине В МО РФ пояснили, по каким объектам недавно наносились удары на Украине

Москва27 авг Вести.Министерство обороны Российской Федерации раскрыло список целей, по которым накануне были нанесены удары в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Перечень объектов опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

В Киеве и области были поражены цех по сборке беспилотников и барражирующих боеприпасов "Хорнет", а также складской комплекс "Сан-Парк", который ВСУ использовали как транспортно-логистический центр для хранения и распределения по фронту FPV-дронов.

В Борисполе удар был нанесен по логистическому комплексу, который был крупнейшим центром хранения комплектующих для беспилотников средней и большой дальности.

В городе Кременчуге Полтавской области [поражен] нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку горюче-смазочных материалов для вооруженных сил Украины, а также задействованный для перевалки нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа уточняется в сообщении

Также ударам подверглись металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, поставляющие продукцию украинским военным. В Одесской области поражены цех по сборке беспилотников, 24 хранилища с военным имуществом, а также инфраструктура в порту "Рени".

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам нефтедобывающей промышленности Украины в Киеве и других городах.