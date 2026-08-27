Москва27 авг Вести.Накануне вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированные удары в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Военкор KP.RU Александр Коц подробно рассказал о пораженных целях в Киеве, Одесской области, Запорожье и Кривом Роге.

Он отметил, что в Одессе и Черноморске за ночь поражены 24 хранилища с военным имуществом. ВС РФ нанесли удары по складам компаний "Бергер груп", "Фокус Дистрибьюшн" и комплекса "Александровский" в Борисполе, где находились вооружения и военное имущество, а также комплектующие для БПЛА. Поражены предприятия в Киеве и пригороде – теперь там нет цеха по сборке дронов и боеприпасов "Хорнет". Поражен офисно-складской комплекс "Сан-Парк", который использовали в качестве логистического узла для ударных FPV-дронов. Удар нанесен по НПЗ в Кременчуге, который обеспечивал ГСМ подразделения ВСУ. Под российский удар попали металлургические комбинаты в Запорожье и Кривом Роге, которые поставляли продукцию военного назначения. Поражены предприятия в Ильичевке, Киев лишился там цеха по сборке БПЛА и цеха по производству селитры.

Кран без электричества — ржавый памятник былой роскоши. Порт без энергии не принимает, не разгружает и не отправляет. Итого: производство, хранение, распределение, сырье, топливо, ввоз, энергия. Семь звеньев одной цепи за один налет. Работаем дальше говорится в публикации военкора

Ранее министерство обороны Российской Федерации раскрыло список целей, по которым накануне были нанесены удары в ходе проведения СВО на Украине. Перечень объектов опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.