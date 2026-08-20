Москва20 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении военного ведомства

Кроме того, поражены места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по предприятиям военной промышленности и объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. В результате были поражены склады с БПЛА и ракетами "Фламинго" и госпредприятие "Антонов". В Киевской области поражен транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).