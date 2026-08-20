ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и области

ВС РФ нанесли удар с земли, воздуха и моря по объектам ВСУ в Киеве и области ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и области

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 20 августа нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.

Удар нанесен высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в городе Киеве и Киевской области говорится в сообщении ведомства

В Киеве поражено несколько предприятий, производивших дроны и компоненты для них, и склад боеприпасов. В Киевской области поражены транспортно-логистический центр и склад горюче-смазочных материалов.