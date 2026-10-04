Канцлер ФРГ заявил о готовности к переговорам по Украине после прекращения огня

Мерц заявил о готовности к мирным переговорам по Украине Канцлер ФРГ заявил о готовности к переговорам по Украине после прекращения огня

Москва4 окт Вести.Находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет газета Taz.de.

Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе приехали в воскресенье в Киев с необъявленным визитом.

Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта сказал он

Канцлер при этом добавил, что переговоры возможны лишь после того, как "замолчит оружие".

1 октября на полях международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, однако лишь на условиях, приемлемых для российской стороны.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в условиях отсутствия возможности достичь целей мирным путем Россия продолжит наносить удары по Украине.