На Западе раскрыли, что омрачило визит Мерца в Киев Politico: визит Мерца в Киев омрачен из-за разногласий о вступлении Украины в ЕС

Москва4 окт Вести.Незапланированный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев омрачен из-за разногласий с главой киевского режима Владимиром Зеленским о перспективах Украины присоединения к ЕС. Об этом говорится в материале Politico.

Мерц прибыл в Киев с незапланированным визитом утром в воскресенье, 4 октября. Во время его пребывания в украинской столице, как ожидается, будут озвучены новые обещания о военной, финансовой, а также экономической поддержке Киеву.

Однако визит также омрачается напряженностью, связанной со стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС указано в статье

Мерц, как напомнило издание, уже выражал скептицизм по поводу возможности присоединения в ближайшие годы Украины к Евросоюзу. Вместо этого еще в мае канцлер ФРГ предложил Украине "ассоциированное членство". Оно предоставило бы Киеву доступ к единому рынку ЕС и статус наблюдателя в Совете Евросоюза, ЕК и ЕП, но без права голоса.

Зеленский такое предложение немецкого канцлера отклонил.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что в ближайшие годы Украину не возьмут в состав Евросоюза. По его мнению, никакого ускоренного вступления в европейское объединение для Киева не будет. По прогнозам украинского депутата, страна может получить членство в блоке не ранее 2036 года.