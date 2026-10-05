Украина стала для Европы метрополией, ожидая от нее дани, заявил эксперт Эксперт Килинкаров: такое ощущение, что вся Европа несет дань на Украину

Москва5 окт Вести.Европейские лидеры приезжают в Киев и предоставляют ей каждый раз новую финансовую помощь, словно Европа стала колонией Украины и платит ей дань. Так бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал ИС "Вести" визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Киев.

Я вообще, честно говоря, наблюдая за всем тем, что происходит во взаимоотношениях между Украиной и Европой, понять не могу. А где здесь метрополия, а где здесь колония? У меня такое ощущение, что вообще-то вся Европа несет дань на Украину отметил он

Утром 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на поезде в Киев с необъявленным визитом. После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским он заявил, что Берлин выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро. Но Зеленский и Мерц не смогли прийти к соглашению об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз.