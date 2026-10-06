Москва6 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц совершил демонстративную поездку в Киев ради постановочных кадров под вой сирен, чтобы искусственно создать образ "смелого лидера" и отвлечь внимание немецких избирателей от провалов во внутренней политике. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Фридрих Мерц пришел к выводу, что текущий кризис доверия у избирателей требует от него решительных внешнеполитических жестов, и в качестве "терапии" для своего рейтинга выбрал экстренную поездку на Украину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по всей видимости, расстроенный, стоял у окна своего кабинета, наблюдал, как внизу по улицам Берлина ходят немцы. Он был сильно расстроен и не мог понять, за что же эти немцы его на самом деле не любят и почему обваливается его рейтинг. А потом он вдруг так присмотрелся, а советского солдата еще на улице нет. Это значит, что рано сдаваться, Фридрих. Надо ехать в Киев, надо профинансировать Киев. Вы знаете, зачем он поехал в Киев? А я вам скажу - ради нескольких секунд кадров под вой сирен. Три сирены было в период, когда он присутствовал. Ради этих трех секунд кадров он прилетел в Киев для того, чтобы, как он думает, что единственное, в чем нуждается немецкий народ, так это в смелом канцлере. Если бы канцлер был бы смелый, то они бы ему простили, наверное, многое: провалы в экономике, то, что заводы закрываются, людей на улицы выбрасывают. Но он смелый. Неожиданно прилетел в Киев. Я убежден в том, что это все будут крутить на немецких телеканалах, показывать заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что утром 4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли на поезде в Киев с необъявленным визитом. В рамках своего визита Мерц сообщил о выделении Украине очередного транша военной поддержки в размере порядка 1 миллиарда евро, а также дополнительных 350 миллионов евро для восстановления энергетики. Канцлер также заявил, что не разделяет мнение тех граждан ФРГ, которые выступают против оказания дальнейшей поддержки Украине.