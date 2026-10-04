Килинкаров о Мерце: у него заявления, будто он все проиграл Килинкаров: слова Мерца похожи на заявления человека, который все проиграл

Москва4 окт Вести.Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдают в нем человека, который все проиграл. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Заявление Мерца о готовности вести переговоры с Россией, только если оружие замолчит… Это попытка человека, который фактически проиграл все, но у него такое ощущение, что он стоит где-то на вершине горы и может снизойти до желания с кем-то вести с ним некий диалог. С ним никто диалог вести не намерен, его никто не приглашал. Если у тебя есть желание вести диалог, ты знаешь, что с этим надо делать. Поднимаешь трубку и звонишь отметил он

При этом политик считает, что на данный момент европейцы не осознают причин, которые привели к конфликту на Украине.

У нас разная система координат, мы не придем в эту точку никогда. То есть если мы не можем объективно проследить причинно-следственную связь тех или иных событий, то вряд ли им сможем провести какой-то конструктивный диалог. А я пока не вижу никаких оснований полагать, что причинно-следственную связь тех или иных событий, начиная с 2014 года, заканчивая сегодняшним днем, они готовы это обсуждать. Они не готовы. Они готовы взять ту точку отсчета, которая нужна им и от нее пытаться навязать свою точку зрения добавил Килинкаров

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках визита в Киев сообщил о выделении Украине очередного транша военной поддержки в размере порядка 1 миллиарда евро, а также дополнительных 350 миллионов евро для восстановления энергетики.