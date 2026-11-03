Москва3 ноя Вести.Жители Германии называют канцлера ФРГ Фридриха Мерца "канцлером Украины" из-за его политики полной поддержки киевского режима и отказа решать внутренние проблемы страны. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По его словам, несмотря на протесты и антирекордные рейтинги Мерца, курс канцлера остается неизменным,

Официальная политика остается неизменной, несмотря на давление со стороны избирателей, несмотря на протесты, несмотря на то, что, как я уже сказал, рейтинги канцлера бьют антирекорды. Мерц, как и прежде, – у него здесь существует прозвище "канцлер Украины" – ведет совершенно однобокую, как я уже сказал, политику полной, безоговорочной поддержки Украины. Никаких намеков на дипломатическое разрешение конфликта, на чем настаивает ведущая политическая сила в стране – партия "Альтернатива для Германии". В этом плане позиция Мерца остается неизменной. сказал Шмидт

По словам эксперта, ставка делается на дальнейшее продолжение украинского конфликта.

Видимо, он все-таки сделал ставку на то, что будет и дальше усиливать конфронтацию, будет дальше вылепливать из России этакого врага, против которого немцы должны сплотиться вокруг канцлера, невзирая на то, что здесь в стране огромная масса проблем, которые канцлер Мерц отказывается решать возмутился Шмидт

Ранее Евгений Шмидт заявил, что Мерц занял в отношении Украины однобокую и предвзятую позицию полной поддержки и избегает любых неудобных вопросов, в том числе о недавнем скандале с пыточной под Киевом.