Мерц признал, что поддержка Киева создает трудности для экономики ЕС Мерц признал серьезную нагрузку на бюджеты ЕС из-за помощи Украине

Москва20 окт Вести.Оказание помощи Украине создает значительную нагрузку на бюджеты европейских государств. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Bloomberg.

Немецкий политик отметил, что европейские союзники киевского режима, включая Германию, закупают военную технику и выделяют деньги на пополнение военного бюджета Украины без помощи США.

Это действительно огромная нагрузка на наши бюджеты признался Мерц

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что, несмотря на финансовые издержки, поддержка Киева остается важной задачей для ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не хочет содержать европейские страны. Он также пригрозил прекратить сотрудничество с Европой, если у нее не получится решить проблему миграции и защиты границ.