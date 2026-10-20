Трамп заявил, что не желает содержать Канаду, Мексику и страны Европы Трамп: США содержат Канаду, Мексику и многие страны Европы

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет больше содержать Канаду, Мексику и европейские страны.

Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Канзас. Трансляцию вел телеканал C Span.

Мы содержим эти страны [Канаду и Мексику], а я не хочу их содержать. Кстати, это касается и Европы. Многих мест в Европе сказал Трамп

Он сообщил, что США и Мексика находятся на пороге заключения крупного соглашения. Также Трамп в очередной раз заявил, что Канада в будущем станет одним из штатов США, и пошутил, что оставит ее жителям хоккей и национальный гимн.

Ранее Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка.