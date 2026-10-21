Трамп подтвердил, что США могли бы "бросить" Европу Трамп: США могут "бросить" Европу

Москва21 окт Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что Соединенные Штаты могут "бросить" Европу.

Слова лидера США передает агентство ТАСС.

Журналистка напомнила Трампу о его словах относительно Европы. На предвыборном митинге сторонников в штате Канзас американский лидер рассказал, что Вашингтон прекратит свое взаимодействие с Европой, если та не решит проблему с миграцией. Журналистка попросила Трампа пояснить слова о том, что "США могли бы бросить Европу".

Да, бросить ее (Европу) подтвердил Трамп

Однако американский лидер не пояснил, какие шаги на практике Соединенные Штаты готовы предпринять при таком развитии событий.

Европа должна исправить свое поведение. Мы хотим помогать. Мы хотим быть с ними и все прочее. Однако достаточно скоро Европы не окажется, если она будет продолжать в таком же духе подчеркнул Трамп

Ранее американский лидер заявил, что Париж из-за бесконтрольного наплыва мигрантов в ближайшем будущем превратится в мусульманский город, а также сравнил ситуацию во Франции с котлом, который "вот-вот взорвется".