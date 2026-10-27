Трамп о протестах в Европе: "У них огромная проблема" Трамп: в Европе наблюдается огромная проблема с иммиграцией

Москва27 окт Вести.В европейских странах наблюдается огромная проблема с иммиграцией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по возвращении в Вашингтон из штата Миссисипи.

Так он прокомментировал волну протестов, которая вспыхнула в Европе в октябре.

Меня это не волнует. Это иммиграционная проблема. У них огромная проблема. Им давно следовало остановить это сказал глава Белого дома

В сентябре 2026 года во Франции возобновились массовые протесты. На улицы городов республики вышли школьники и студенты, которые потребовали реформ в системе образования. К демонстрациям присоединились фермеры, профсоюзы и "желтые жилеты", которые выступили против удорожания жизни. 17 октября митинги превратились в беспорядки и погромы. Спустя неделю ситуация повторилась.