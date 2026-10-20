Трамп назвал причину беспорядков во Франции и рассказал о будущем Парижа Трамп: Париж скоро станет мусульманским городом

Москва20 окт Вести.Париж из-за бесконтрольного наплыва мигрантов в ближайшем будущем превратится в мусульманский город. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Так американский лидер прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками, охватившими ряд городов Франции.

Туда приезжают все со всего мира. В итоге, как вы знаете, Париж скоро станет мусульманским городом. А планировалось совершенно другое сказал Трамп

Он добавил, что опечален масштабами погромов, и напомнил, что давно предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону ужесточить требования к мигрантам, приезжающим в страну.

Причина того, что происходит, – это иммиграция, подчеркнул Трамп.

Масштабные акции протеста начались во Франции в субботу, 17 октября. Люди вышли на демонстрации, чтобы выразить недовольство по поводу роста стоимости жизни и повышения цен. Протестующие грабили магазины, нападали на государственные учреждения и административные здания.

Ранее глава МВД Франции признал, что полиция потеряла контроль над ситуацией во время массовых беспорядков в ряде крупных городов.