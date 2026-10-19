Москва19 октВести.Вещи, украденные во время погромов во Франции, стали выставлять в интернете на продажу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Многие украденные во время погромов тысяч магазинов 17 октября товары оказались в продаже на Vinted, eBay и других платформахговорится в публикации
В частности, как утверждается, на платформе Vinted нашли объявления с продажей косметики по низкой цене, новых кроссовок, брендовой одежды и других товаров.
Вместе с тем, по данным телеканала, платформа уже начала бороться с подобными объявлениями. В компании заявили, что специалисты приступили к выявлению и удалению объявлений, которые могут касаться украденного имущества.
По некоторым данным, экономический ущерб от погромов во Франции к настоящему моменту превысил 1,5 миллиарда евро.