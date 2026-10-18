Ущерб магазинам Франции от погромов оценили в сотни миллионов евро Глава Carrefour: ущерб торговле Франции от погромов превысит сотни млн евро

Москва18 окт Вести.Участвовавшие в массовых беспорядках погромщики нанесли торговым точкам во Франции ущерб на сотни миллионов евро, заявил гендиректор торговой сети Carrefour и глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар.

Нас грабили весь день, и затронуто было оборудование. [Для Carrefour ущерб] составит десятки миллионов евро. Для всей торговли во Франции он будет исчисляться сотнями миллионов евро сказал он телеканалу BFMTV

По словам Бомпара, в результате беспорядков повреждены 50 магазинов его сети. По всей стране погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек.

17 октября во Франции, включая столицу, прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Согласно оценке МВД страны, в них участвовали 550 тысяч человек, однако некоторые источники называют численность в 800 тысяч.

В ряде городов манифестации переросли в уличные беспорядки. Погромщики массово вламывались в магазины, в том числе люксовые бутики, вынося оттуда дорогостоящие товары. Министр внутренних дел Франции сообщил о задержании 1,8 тыс. человек по всей стране и заявил, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен выступить с обращением к соотечественникам в 21:00 мск в связи с ситуацией в стране.