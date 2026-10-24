Почти 1 тысячу человек задержали во Франции в ходе беспорядков 24 октября

Во Франции задержали почти 1 тысячу участников беспорядков Почти 1 тысячу человек задержали во Франции в ходе беспорядков 24 октября

Москва24 окт Вести.Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков 24 октября. Об этом на брифинге заявил глава Министерства внутренних дел республики Лоран Нуньес.

Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тысяче человек сказал министр

Нуньес добавил, что вандалы и грабители нанесли ущерб ряду магазинов. При этом, по его словам, количество пострадавших объектов было "очень ограниченным" и несравнимо с тем, что было на прошлой неделе.

Протесты против роста цен во Франции 24 октября собрали 410 тысяч человек по всей стране. В то же время французская Всеобщая конфедерация труда заявила, что число участников демонстраций достигло порядка 800 тысяч человек, а только в Париже на улицы вышли около 250 тысяч.