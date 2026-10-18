AFP: почти 2,4 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков во Франции

Во Франции заявили о задержании почти 2,4 тысячи человек в ходе беспорядков AFP: почти 2,4 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков во Франции

Москва18 окт Вести.Полиция Франции задержала 2397 человек во время прошедших в субботу, 17 октября, массовых протестов против роста стоимости жизни, которые переросли в беспорядки и погромы. Об этом сообщило AFP со ссылкой на данные французского МВД.

В результате столкновений, пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, семь из них получили тяжелые травмы.

17 октября сразу в нескольких городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Некоторые акции в итоге переросли в беспорядки и столкновения протестующих с правоохранителями.

18 октября президент Франции Эммануэль Макрон в специальном обращении к нации заявил, что французские правоохранители столкнулись с невиданным ранее уровнем агрессии и насилия во время уличных беспорядков. Он отметил, что стражам порядка пришлось противостоять экстремальному давлению и нападениям со стороны протестующих.