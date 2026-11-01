Ici: полицейские задержали 565 человек на манифестациях во Франции

Более 560 человек задержаны во время протестов во Франции Ici: полицейские задержали 565 человек на манифестациях во Франции

Москва1 ноя Вести.Французские правоохранители задержали 565 человек во время прошедших в субботу, 31 октября, по всей Франции масштабных манифестаций против роста цен. Такую цифру приводит радиостанция ici, ссылаясь на данные МВД республики.

Третью субботу подряд во Франции проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни​​​.

В ходе третьего этапа протестов против роста стоимости жизни по всей Франции были задержаны 565 человек следует из материала ici

Ранее стало известно, что в Париже участники масштабных акций протеста забросали полицейский кордон бутылками с зажигательной смесью. В результате действий митингующих один сотрудник полиции получил ранения.

Столкновения с полицией также фиксировались в Марселе, Тулузе и других городах. В ответ на агрессивные действия манифестантов полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протесты начались во Франции в середине сентября. Тогда на парижские улицы вышли старшеклассники, которые требовали улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились недовольные повышением цен во Франции, а сами митинга стали проходить и в других французских городах.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. В ней, по данным МВД страны, принимали участие около 550 тысяч человек. Митинги переросли в беспорядки и полицейским пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.