Участники акций протеста в Париже бросали в полицейских "коктейли Молотова"

Протестующие в Париже забросали полицию бутылками с зажигательной смесью Участники акций протеста в Париже бросали в полицейских "коктейли Молотова"

Москва1 ноя Вести.Участники масштабных акций протеста в Париже забросали полицейский кордон бутылками с зажигательной смесью. Один сотрудник полиции ранен.

На видеозаписи, выложенной в сеть, видно, как протестующие кидают в полицейский кордон "коктейли Молотова", после чего на одном из стражей порядка вспыхивает одежда.

В отношении правоохранительных органов совершается неприемлемое насилие сказано в сообщении Национальной жандармерии в соцсети X

Общенациональные акции протеста против повышения стоимости жизни возобновились во Франции в субботу, 31 октября. На улицы по всей стране вышли более 320 тысяч человек.

Столкновения с полицией зафиксированы в Париже, Марселе, Тулузе и других городах. В ответ на агрессивные действия манифестантов полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Ранее стало известно, что полиция Парижа применила силу для разгона демонстрантов, в результате пострадал подросток.