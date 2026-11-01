Москва1 нояВести.Участники масштабных акций протеста в Париже забросали полицейский кордон бутылками с зажигательной смесью. Один сотрудник полиции ранен.
На видеозаписи, выложенной в сеть, видно, как протестующие кидают в полицейский кордон "коктейли Молотова", после чего на одном из стражей порядка вспыхивает одежда.
В отношении правоохранительных органов совершается неприемлемое насилиесказано в сообщении Национальной жандармерии в соцсети X
Общенациональные акции протеста против повышения стоимости жизни возобновились во Франции в субботу, 31 октября. На улицы по всей стране вышли более 320 тысяч человек.
Столкновения с полицией зафиксированы в Париже, Марселе, Тулузе и других городах. В ответ на агрессивные действия манифестантов полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Ранее стало известно, что полиция Парижа применила силу для разгона демонстрантов, в результате пострадал подросток.