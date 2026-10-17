Протестующие в Париже громят магазины и банкоматы, поджигают остановки и машины

Уличные беспорядки в Париже переросли в погромы магазинов и поджоги автомобилей Протестующие в Париже громят магазины и банкоматы, поджигают остановки и машины

Москва17 окт Вести.Протестные акции против роста цен в Париже к вечеру 17 октября вылились в масштабные столкновения с полицией и погромы. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, погромы устроили радикально настроенные участники демонстраций. Они разбивают витрины торговых точек, выбивают банкоматы, поджигают остановки общественного транспорта и припаркованные машины. В силовиков летят камни, петарды и бутылки.

В ответ на действия протестующих сотрудники полиции задействовали слезоточивый газ, спецсредства, шумовые гранаты и водометы.

Ранее в этот день сообщалось, что столкновения между полицией и участниками массовых протестов против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения начались в нескольких городах Франции, задержаны более 270 человек.