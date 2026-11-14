РИА Новости: стычки полиции с протестующими начались в Париже

Столкновения полиции с протестующими начались в Париже РИА Новости: стычки полиции с протестующими начались в Париже

Москва14 ноя Вести.Акция протеста в Париже переросла в столкновения полицейских с протестующими. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, французские правоохранители собираются группами и, замахиваясь дубинками, бегут в направлении протестующих, которые остались на площади Нации после завершения марша против роста цен и жестоких полицейских мер.

Сообщается, что один из манифестантов получил ранение бедра, ему оказывают помощь медики, работающие на протестах.

Ранее на акции протеста лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо порвал флаг Евросоюза и призвал французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку.