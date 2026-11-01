Десятки митингующих пострадали при столкновениях во Франции Figaro: 60 протестующих пострадали при столкновениях с полицией во Франции

Москва1 ноя Вести.По меньшей мере 60 участников протестов во Франции пострадали во время столкновений с полицией и беспорядков, в которые переросли манифестации в ряде городов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные экстренных служб.

По информации издания, четверо пострадавших демонстрантов находятся в тяжелом состоянии. При каких обстоятельствах они получили ранения, не уточняется.

Среди правоохранителей, согласно документу, на который ссылается Le Figaro, пострадали 18 человек. При этом издание не уточняет, являются ли эти данные окончательными. Так, по сведениям префектуры полиции Марселя, только в этом городе при подавлении беспорядков и пресечении мародерства ранения получили 19 сотрудников правопорядка. В Париже несколько жандармов получили серьезные ожоги после того, как агрессивные участники акции забросали их пиротехникой с зажигательной смесью.

Акции протеста возобновились во Франции в субботу, 31 октября. По всей стране, как сообщается, в них приняли участие более 320 тыс. человек. В Париже в конце марша радикально настроенные протестующие начали бросать в правоохранителей камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения также произошли в других городах.

По состоянию на 21.00 по местному времени 31 октября, что соответствует 23.00 мск, по всей Франции были задержаны 565 человек.

Протесты 31 октября стали продолжением масштабных выступлений, проходивших 17 и 24 октября. Тогда в ряде городов акции также сопровождались столкновениями с полицией и разграблением магазинов.