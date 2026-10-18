В МВД Франции сообщили о задержании более 2 тыс. участников беспорядков

Во Франции задержали свыше 2 тыс. участников беспорядков В МВД Франции сообщили о задержании более 2 тыс. участников беспорядков

Москва18 окт Вести.Число задержанных во время беспорядков во Франции превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

На данный момент задержаны более 2 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом говорится в его публикации в соцсети X

Нуньес также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 600 полицейских.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Один из участников митингов, студент Гектор Клеман, рассказал ИС "Вести", что французская молодежь выступает против войны, поскольку связанные с ней расходы, по его словам, ведут к сокращению финансирования образования. Клеман утверждает, что после прихода к власти Эммануэля Макрона военный бюджет Франции увеличился в семь раз, тогда как расходы на образование ежегодно сокращались.