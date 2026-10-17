Москва17 окт Вести.Группа участников протеста против роста цен проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники.

В ходе акции протеста в Марселе несколько человек проникли в здание мэрии… Бюст Марианны (национального символа Франции. – Прим. ред​​​.) был сброшен на пол, на стене появилась анархистская надпись, а телевизоры были разбиты сказано в материале

Согласно данным телеканала, злоумышленники были заблокированы в вестибюле мэрии и не смогли попасть во все помещения здания. После погрома они скрылись.

Как рассказал источник BFMTV в аппарате премьера Франции Себастьяна Лекорню, глава правительства обсудил этот инцидент с мэром Марселя и главой МВД Лораном Нуньесом.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Сообщалось, что на улицы выйдут самые разные группы: ультралевые активисты, таксисты, школьники, медсестры, бывшие участники движения "желтых жилетов", строители и представители профсоюзов.

По информации МВД Франции, по всей стране уже запланировано около 500 акций.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов около 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру французского телеканала CNews в западной части Парижа.