RTL: в Лилле демонстранты устроили погром в мэрии

Протестующие разгромили мэрию французского Лилля RTL: в Лилле демонстранты устроили погром в мэрии

Москва17 окт Вести.Участники манифестации против роста цен проникли в здание мэрии французского города Лилль, повредив стеклянные двери на нескольких входах. Об этом сообщает местная радиостанция RTL.

В материале отмечается, что группа агрессивно настроенных протестующих устроила погром во внутренних помещениях здания. Вскоре контроль над зданием восстановили бойцы полицейских спецподразделений.

В центральной части города развернулись ожесточенные столкновения с участием сотен горожан, в целях соблюдения безопасности задействованы сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что группа участников протеста против роста цен проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром.

Столкновения между полицией и участниками массовых протестов против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения начались в нескольких городах Франции.