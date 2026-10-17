Во Франции начались столкновения полиции с протестующими против роста цен

Во Франции на протестах начались столкновения с полицией Во Франции начались столкновения полиции с протестующими против роста цен

Москва17 окт Вести.Столкновения между полицией и участниками массовых протестов против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения начались в нескольких городах Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ, десятки демонстрантов задержаны, сообщает ТАСС.

В Париже еще до начала двух основных маршей полиция сообщила о задержании 40 человек, преимущественно за ношение оружия и запрещенных средств защиты. В Десятом округе столицы собравшиеся демонстранты вступили в столкновение с полицейскими, которые применили слезоточивый газ.

Кроме того, утром протестующие заблокировали вход в здание, где находятся редакции телеканала CNEWS и радиостанции Europe 1, и разбили камнями несколько окон. После вмешательства полиции задержали 21 человека.

Акции сопровождаются столкновениями и в других городах. В Марселе демонстранты перекрыли бульвар Прадо мусорными контейнерами и самокатами. В Лионе полиция также применила слезоточивый газ.

К югу от Лиона правоохранители разогнали группу протестующих, пытавшихся собраться возле въезда на нефтеперерабатывающий завод.

По данным Reuters, 17 октября во Франции ожидаются десятки тысяч участников протестов, в том числе студенты, профсоюзные активисты и представители движения "желтых жилетов".

Всего в стране запланировано не менее 250 акций.