Reuters: студенты, профсоюзы и "желтые жилеты" готовятся к протестам во Франции

Десятки тысяч французов готовятся к новым протестам Reuters: студенты, профсоюзы и "желтые жилеты" готовятся к протестам во Франции

Москва17 окт Вести.Десятки тысяч людей во Франции готовятся выйти на улицы с новыми акциями протеста. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, демонстранты выступают против высоких цен и разрушающейся социальной модели страны.

Ожидается, что десятки тысяч людей выйдут на акции протеста по всей Франции в субботу, поскольку студенты, профсоюзные деятели и остатки движения "Желтые жилеты" объединяют силы для демонстраций против высоких цен и разрушающейся социальной модели страны говорится в публикации

Ранее сообщалось, что на 17 октября в республике запланированы не менее 250 митингов. Правоохранители предупредили о риске беспорядков, в частности во время демонстраций в Париже и других крупных городах. Это связывают с участившимися призывами к насилию в социальных сетях.