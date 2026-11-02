Москва2 ноя Вести.Французские студенты устроят новые акции протеста 3 и 5 ноября, сообщил Национальный союз студентов Франции (UNEF).

Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября - черный день для университетов: приходи на общее собрание и блокируй свой факультет. 5 ноября - выйдем массово на улицы! написали представители UNEF в соцсети X

Ранее во Франции возобновились акции протеста, начавшиеся в середине сентября. 31 октября по всей стране, как сообщается, в них приняли участие более 320 тысяч человек. В Париже и других городах манифестанты вступали в столкновения с полицией. Всего в тот день было задержано 779 человек. Минимум 60 участников протестов и 18 сотрудников правоохранительных органов пострадали.

Сопредседатель Союза лицеистов Франции Мариус Менил заявил, что французские школьники планируют возобновить протесты и блокировки образовательных учреждений сразу после завершения осенних каникул 2 ноября.