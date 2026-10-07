Москва7 октВести.Полицейские во Франции задержали 6629 человек с начала протестов школьников и студентов. Такие данные привел министр внутренних дел республики Лоран Нуньес в ходе слушаний в Национальном собрании.
В ходе беспорядков пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ, уточнил министр.
Задержаны 6629 человек. Также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранениясказал Нуньес
Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.
На фоне обострения обстановки президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких ключевых министров правительства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты, отметила, что еврочиновники предпочитают отмалчиваться по этой теме, хотя ситуация с правами человека во Франции вызывает вопросы.
В беседе с ИС "Вести" французский эксперт Ксавье Моро сравнил протесты с Великой французской революцией и отметил, что у правительства республики нет ресурсов, чтобы решить проблему с беспорядками.