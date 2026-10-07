МВД Франции: в республике с начала протестов школьников задержали 6629 человек

Число задержанных на протестах во Франции превысило 6,6 тыс. человек МВД Франции: в республике с начала протестов школьников задержали 6629 человек

Москва7 окт Вести.Полицейские во Франции задержали 6629 человек с начала протестов школьников и студентов. Такие данные привел министр внутренних дел республики Лоран Нуньес в ходе слушаний в Национальном собрании.

В ходе беспорядков пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ, уточнил министр.

Задержаны 6629 человек. Также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения сказал Нуньес

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.

На фоне обострения обстановки президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание с участием нескольких ключевых министров правительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты, отметила, что еврочиновники предпочитают отмалчиваться по этой теме, хотя ситуация с правами человека во Франции вызывает вопросы.

В беседе с ИС "Вести" французский эксперт Ксавье Моро сравнил протесты с Великой французской революцией и отметил, что у правительства республики нет ресурсов, чтобы решить проблему с беспорядками.