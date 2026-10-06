Захарова на фоне протестов в Париже задалась вопросом о правах человека в Европе

Захарова отметила безмолвие Брюсселя на фоне протестов в Париже Захарова на фоне протестов в Париже задалась вопросом о правах человека в Европе

Москва6 окт Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас и другие представители Евросоюза молчат на фоне протестов в Париже, когда ситуация с правами человека во Франции начала вызывать вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала методы, которые французские полицейские используют для разгона беспорядков в столице республики.

Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей "прекрасного сада" - подайте голос написала Захарова в мессенджере Telegram

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования.

Демонстрации сопровождаются беспорядками. По последним данным, по всей стране задержаны более пяти тысяч человек, большая часть которых - несовершеннолетние.

На фоне обострения обстановки премьер Франции Себастьен Лекорню начал собирать антикризисный штаб.

5 октября министр образования Франции Эдуар Жеффре сообщил, что минимум 190 школьников пострадали во время протестов.