Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия Захарова: обвиняя Россию, власти Франции довели свою страну до безумия

Москва21 окт Вести.Французское руководство все время пыталось объяснить проблемы в стране Россией, но в итоге довело Францию до безумия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радиостанции "Спутник" она отметила, что протесты во Франции приняли характер "беспощадных погромов", и при этом французское руководство продолжает обвинять Россию во всех проблемах.

Эти правители постоянно связывали свои действия с нашей страной. То, до чего они довели Францию, - это безумие сказала Захарова

Ранее сообщалось, что Франция привлечет военных к охране объектов, чтобы высвободить силы полиции и жандармерии для противодействия беспорядкам.

Во Франции продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Ущерб от беспорядков уже превысил 1,5 млрд евро.